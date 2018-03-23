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На Стойленский ГОК поступил буровой станок новейшей модификации
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На Стойленский ГОК поступил буровой станок новейшей модификации 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
В карьере Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) начал работу новый буровой станок, который приобрели по программе реновации — взамен старого отработанного оборудования.
В новой машине усовершенствовали электрооборудование и механические узлы, установили более надежные компрессоры и маслостанцию, усилили мачту, которая используется для спуска и подъема бурового инструмента. Ожидается, что это позволит на 50% сократить время ремонтов и продлить срок эксплуатации машины на два года. Видео о новом буровом станке смотрите здесь.
Управление машиной осуществляется с помощью джойстиков. Контролировать бурение скважин помогают две видеокамеры, которые выводят изображение на монитор, расположенный в кабинет машиниста буровой установки.
Для машиниста созданы комфортные условия труда. Стеклопакет уменьшает шум, распределенная система отопления равномерно обогревает кабину, обзор из кабины значительно расширен, состояние процессов выводится на экран монитора.
В настоящее время в карьере Стойленского ГОКа работают 9 буровых станков. В текущем году в карьере также начнет работу новый 15-кубовый экскаватор и еще один аналогичный буровой станок.
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