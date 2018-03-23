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«Я люблю с вишней»: Локоть пообещал новосибирцам 125-метровое пирожное на День города
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«Я люблю с вишней»: Локоть пообещал новосибирцам 125-метровое пирожное на День города 

ngs.ru 46 минут назад
Фото: ngs.ru
На 125-летие Новосибирска, которое будет отмечаться в июне этого года, для горожан испекут пирожное длиной 125 метров.
«Секрет, кто будет его печь. Я понимаю, что сразу рецепторы проснулись и захотелось попробовать. Но честно сказать, я не знаю, с какой начинкой оно будет. Может быть, с вишенкой — я люблю с вишней. Обещают, что будет вкусно», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть, рассказывая о программе празднования Дня города.
Мэр не смог назвать, где будет выставляться пирожное — сейчас этот вопрос только решают.
День города будут праздновать 23–24 июня. Городские власти пригласили выступить на празднование 125-летия звёзд из Новосибирска — бывшего участника группы Hi-Fi Митю Фомина и группу «Калинов мост».
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