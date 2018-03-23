«Я люблю с вишней»: Локоть пообещал новосибирцам 125-метровое пирожное на День города

На 125-летие Новосибирска , которое будет отмечаться в июне этого года, для горожан испекут пирожное длиной 125 метров. «Секрет, кто будет его печь. Я понимаю, что сразу рецепторы проснулись и захотелось попробовать. Но честно сказать, я не знаю, с какой начинкой оно будет. Может быть, с вишенкой — я люблю с вишней. Обещают, что будет вкусно», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть , рассказывая о программе празднования Дня города. Мэр не смог назвать, где будет выставляться пирожное — сейчас этот вопрос только решают. День города будут праздновать 23–24 июня. Городские власти пригласили выступить на празднование 125-летия звёзд из Новосибирска — бывшего участника группы Hi-Fi Митю Фомина и группу «Калинов мост».