«Я люблю с вишней»: Локоть пообещал новосибирцам 125-метровое пирожное на День города 

На 125-летие Новосибирска, которое будет отмечаться в июне этого года, для горожан испекут пирожное длиной 125 метров.
«Секрет, кто будет его печь. Я понимаю, что сразу рецепторы проснулись и захотелось попробовать. Но честно сказать, я не знаю, с какой начинкой оно будет. Может быть, с вишенкой — я люблю с вишней. Обещают, что будет вкусно», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть, рассказывая о программе празднования Дня города.
Мэр не смог назвать, где будет выставляться пирожное — сейчас этот вопрос только решают.
День города будут праздновать 23–24 июня. Городские власти пригласили выступить на празднование 125-летия звёзд из Новосибирска — бывшего участника группы Hi-Fi Митю Фомина и группу «Калинов мост».