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В ЯНАО для добросовестных собственников ускорят капремонт
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В ЯНАО для добросовестных собственников ускорят капремонт 

Красный Север 47 минут назад
Фото: Красный Север
Практику поощрения владельцев квартир, вовремя оплачивающих взносы на капремонт, ввели на Ямале в прошлом году. Награда за дисциплинированность — обновление многоквартирника раньше срока, указанного в региональной программе.
Первыми так премировали три дома в Ноябрьске, Новом Уренгое и Муравленко. В 2017-м для них подготовили документацию, сам ремонт крыш пройдет в нынешнем сезоне, сообщила помощник директора ямальского Фондам капремонта Елена Работнева.
Сергей Карасев, заместитель губернатора, директор окружного департамента Госжилнадзора считает, что практику поощрений нужно продолжить. На совещании с представителями муниципалитетов он предложил отобрать кандидатов в бонусный список на нынешний год.
Сейчас средняя собираемость взносов на капремонт в регионе — 87 процентов. Самые дисциплинированные собственники живут в Ноябрьске и Муравленко, здесь показатель составляет — 94 процента. Далее следуют Лабытнанги и Салехард — 92 и 91 процент соответственно.
Добавим, что в краткосрочный план капремонтов на 2018 год вошли 335 домов, отремонтировать планируют 232, по остальным подготовят проектную документацию. На местах уже объявили электронные аукционы по отбору подрядчиков.
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