В ЯНАО для добросовестных собственников ускорят капремонт

Практику поощрения владельцев квартир, вовремя оплачивающих взносы на капремонт, ввели на Ямале в прошлом году. Награда за дисциплинированность — обновление многоквартирника раньше срока, указанного в региональной программе.

Первыми так премировали три дома в Ноябрьске, Новом Уренгое и Муравленко . В 2017-м для них подготовили документацию, сам ремонт крыш пройдет в нынешнем сезоне, сообщила помощник директора ямальского Фондам капремонта Елена Работнева.

Сергей Карасев , заместитель губернатора, директор окружного департамента Госжилнадзора считает, что практику поощрений нужно продолжить. На совещании с представителями муниципалитетов он предложил отобрать кандидатов в бонусный список на нынешний год.

Сейчас средняя собираемость взносов на капремонт в регионе — 87 процентов. Самые дисциплинированные собственники живут в Ноябрьске и Муравленко, здесь показатель составляет — 94 процента. Далее следуют Лабытнанги Салехард — 92 и 91 процент соответственно.

Добавим, что в краткосрочный план капремонтов на 2018 год вошли 335 домов, отремонтировать планируют 232, по остальным подготовят проектную документацию. На местах уже объявили электронные аукционы по отбору подрядчиков.