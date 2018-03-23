Анонимный злоумышленник шантажирует москвичку с улицы Маршала Захарова порчей автомобиля за невыплату «добровольного» взноса

Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети, приложив к посту фотографии с текстом угрозы.

Москвичка получила записку с угрозой о том, что ее автомобиль будет испорчен, если она не выплатит «добровольный» единоразовый взнос на счет анонимного злоумышленника.

— Утром на улица Маршала Захарова обнаружили в дверце машины. Дорогие одногруппники, никто не сталкивался? Что делать, понятно, что участкового вызвать, а с машиной как быть? — написала она в Facebook.

Согласно тексту анонимной угрозы, злоумышленник называет себя человеком, «не раз судимым по различным статьям УК РФ ». Он также утверждает, что является отцом троих детей и платит за съемную квартиру. В записке шантажист заявляет, что порежет шины или поцарапает краску машины, если ее владелец не пришлет «добровольно» единоразовый взнос в размере 900 рублей и более на указанные им счет, электронный кошелек, карту или номер телефона.

Для большей убедительности злоумышленник приложил стоимость минимальной цены шин и покраски одного элемента автомобиля.

Пользователи соцсети советуют москвичке, получившей анонимную угрозу, вызвать участкового. А некоторые заявили, что тоже нашли подобные записки.