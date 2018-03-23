Ещё
Анонимный злоумышленник шантажирует москвичку с улицы Маршала Захарова порчей автомобиля за невыплату «добровольного» взноса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

Анонимный злоумышленник шантажирует москвичку с улицы Маршала Захарова порчей автомобиля за невыплату «добровольного» взноса 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети, приложив к посту фотографии с текстом угрозы.
Москвичка получила записку с угрозой о том, что ее автомобиль будет испорчен, если она не выплатит «добровольный» единоразовый взнос на счет анонимного злоумышленника.
— Утром на улица Маршала Захарова обнаружили в дверце машины. Дорогие одногруппники, никто не сталкивался? Что делать, понятно, что участкового вызвать, а с машиной как быть? — написала она в Facebook.
Согласно тексту анонимной угрозы, злоумышленник называет себя человеком, «не раз судимым по различным статьям УК РФ». Он также утверждает, что является отцом троих детей и платит за съемную квартиру. В записке шантажист заявляет, что порежет шины или поцарапает краску машины, если ее владелец не пришлет «добровольно» единоразовый взнос в размере 900 рублей и более на указанные им счет, электронный кошелек, карту или номер телефона.
Для большей убедительности злоумышленник приложил стоимость минимальной цены шин и покраски одного элемента автомобиля.
Пользователи соцсети советуют москвичке, получившей анонимную угрозу, вызвать участкового. А некоторые заявили, что тоже нашли подобные записки.
МЕЖДУ ТЕМ  Вымогатели денег у предпринимателей и таксистов задержаны в Москве
Вечерняя Москва: последние новости
СМИ: Владимир Жириновский подготовил прощальную речь для ухода из политики МВД: Автоматическое продление водительских прав не может быть реализовано Народный календарь. 22 марта. Прилетели сороки, пришли Сорок Сороков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре91
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
В России признали бессилие перед США1912
Еще одна страна вышлет российских дипломатов213
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья42
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году
Новости Москвы
00:31
Москвичи стали втрое чаще пользоваться «Магистралями»
Новости Москвы
01:00
Москвичи решили, как благоустроить парки
Новости Москвы
04:02
Москвичам предрекли обострения психических расстройств
Общество Новости Москвы
01:00
Более 10 км дорог ввели в эксплуатацию с 1 января
Новости Москвы
01:00
В «Строгино» разработали инновационный аппарат
Новости Москвы Общество
00:16
Участница «Дома-2» обвинила Корикову в уводе любимого
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение