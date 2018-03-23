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В Казани после аварии 17 марта внепланово проверят все котельные города
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В Казани после аварии 17 марта внепланово проверят все котельные города 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Власти Казани после аварии на котельной 17 марта планируют в срок до 3 апреля провести внеплановую проверку всех аналогичных теплообъектов города, сообщает городская администрация.
"До 3 апреля в Казани проводится внеплановая проверка всех зданий котельных", — говорится в сообщении. По распоряжению заместителя руководителя исполнительного комитета Казани — председателя комитета ЖКХ Искандера Гиниятуллина, будут проверены все здания котельных, насосных, перекачивающих станций и центральных тепловых пунктов.
В городской котельной на улице Портовой 17 марта обрушилась средняя часть и кровля здания. Без отопления остались 12 пятиэтажных домов с населением свыше 1,5 тысячи человек. Для обеспечения домов теплом была проведена временная теплотрасса. В связи с аварией остается закрытым движение на участке улицы Меховщиков.
До завершения отопительного периода два дома удалось подключить к котельной АО СК «Татфлот», еще 10 домов и детский сад — к котельной АО «Казэнерго». По информации комитета ЖКХ, на сегодняшний день наладочные и ремонтные работы на месте аварии завершены.
"Теплоснабжение по постоянной схеме будет осуществлено после проектирования и строительства новой современной котельной, с учетом перспективы развития территории", — отмечается в сообщении.
В Казани насчитывается 136 котельных АО «Казэнерго» и 46 ведомственных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социального значения, более половины из них — старше 30 лет. В 2018 году предусмотрена реконструкция 4 котельных и ремонт зданий 14-ти котельных АО «Казэнерго».
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