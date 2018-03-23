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Более 20 железнодорожных мостов реконструируют на Сахалине в этом году
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Более 20 железнодорожных мостов реконструируют на Сахалине в этом году 

РЖД-Партнер 45 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
В настоящее время ведется реконструкция 3 малых мостов на участке Корсаков — Ноглики. Так, на сооружении, расположенном на 47 км этой линии, начато обустройство береговых опор для сооружения временного мостового обхода. В первой половине апреля будет выставлен мостовой пролет, и начнется отсыпка временных подходов к нему. На 57 км временный мост уже готов, и в данный момент на стройплощадке концентрируются необходимые объемы скального грунта для отсыпки подходов.
Работы идут и на 61 км линии Корсаков — Ноглики. На уже готовом временном сооружении мостовики приступили к работам по подготовке к укладке верхнего строения пути. Здесь же в ближайшее время, после схода снега, приступят к сооружению 500-метровых подходов с обеих сторон.
К началу мая монтажные работы начнутся еще на 20 мостах островной магистрали.
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