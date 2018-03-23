Грандиозные планы апреля утвердила молодежная палата

В минувший четверг в ДК «Дружба» прошло большое заседание молодежной палаты.

Члены палаты встретились с президентом женского клуба «Планета позитива» — Галиной Каргановой и с представителями православного молодежного движения «Арфа».

В преддверии больших православных праздников, весенних фестивалей и многого другого активисты решили сплотится в одну большую команду и воплотить свои мечты в реальность.

Воплощением в жизнь станет спектакль постановщиком которого является Галина Карганова.

Для ВОВ и тружеников тыла с ограниченными возможностями активисты молодежного движения организуют акции «Верба в каждый дом» и «Ароматный кулич ветерану».

В пасхальное воскресенье на территории храма в с. Вороново развернется ярмарка.

В середине апреля активисты утроят вечер бальных танцев и большой фестиваль «Вороновская весна».