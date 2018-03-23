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Грандиозные планы апреля утвердила молодежная палата
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Грандиозные планы апреля утвердила молодежная палата 

Администрация поселения Вороновское 45 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
В минувший четверг в ДК «Дружба» прошло большое заседание молодежной палаты.
Члены палаты встретились с президентом женского клуба «Планета позитива» — Галиной Каргановой и с представителями православного молодежного движения «Арфа».
В преддверии больших православных праздников, весенних фестивалей и многого другого активисты решили сплотится в одну большую команду и воплотить свои мечты в реальность.
Воплощением в жизнь станет спектакль постановщиком которого является Галина Карганова.
Для ВОВ и тружеников тыла с ограниченными возможностями активисты молодежного движения организуют акции «Верба в каждый дом» и «Ароматный кулич ветерану».
В пасхальное воскресенье на территории храма в с. Вороново развернется ярмарка.
В середине апреля активисты утроят вечер бальных танцев и большой фестиваль «Вороновская весна».
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