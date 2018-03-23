Блокировка мошеннического сайта-копии ФНС не помогла: будьте бдительны

На официальном ресурсе налоговиков появилось предупреждение о том, что, несмотря на блокировку мошеннического сайта-двойника ФНС, преступники уже создали новые фальшивки.

Ссылки на подставной сайт-клон размещаются в социальных сетях, либо приходят СМС-сообщениями.

Мошенники соблазняют возможностью получить компенсацию в размере 0,91 процента от налога на доходы.

В качестве основания для получения такой преференции, создатели сайта ссылаются на закон, который никакого отношения к налогам не имеет вообще.

Таким образом, мошенники выманивают у желающих получить компенсацию конфиденциальную информацию:

паспортные данные; банковские реквизиты (номер карты, срок, имя держателя, код CRV).

Инспекторы призывают граждан к бдительности, заявляя, что подобными рассылками ФНС не занимается.

Дистанционные взаимоотношения между ИФНС и налогоплательщиками осуществляются исключительно через такой электронный инструмент, как «Личный кабинет».