Мэр Петрозаводска работает удовлетворительно

Сегодня, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник предоставила отчет депутатами Петросовета за работу в 2018 году. Полный доклад можно прочитать на сайте Петросовета.

Так, мэр отметила, что в сравнении с 2017 годом доходы жителей выросла, и в целом экономическая ситуация в регионе стала намного лучше.

Зарплаты трудящихся в крупных ОРГАНИЗАЦИЯХ возросли на на 6,3% в сравнении с 2017-2016 годом.

— говорится в докладе.

Сократилось число безработных с 2230 до 1804 человека, а это очень не плохой показатель.

Так очень положительная динамика прослеживается в инвестициях в экономической сфере. Доходы и расходы так же прослеживают положительную динамику. Были и в отчете слова о дорогах, транспорте и Гоголевском мосте. Так же отметили строительство новых детских игровых площадок и отличные результаты программы «Комфортная городская среда».

Закончилось выступление Мирошник словами:

Так в прошедшем году все силы бли направлены на стабильное и благополучное развитие условий жизни в регионе

Мэр отметила состояние школ, что им постоянно выделяется помощь, как из бюджета так и на благотворительной основе. Отметила, что проблемы все не решаются разом.

Мирошенко дала пояснения сокращению в дошкольных учреждениях, объяснив это тем, что идет выравнивание штатов по нормам РФ

О проблемах с транспортом жители по словам мэра тоже скоро забудут

Питере сейчас идет замена общественного транспорта и нам выделят ТРОЛЛЕЙБУСЫ, конечно на данный момент это не точно.

— говорит она.

Один из депутатов поднял вопрос о состоянии всех инженерных сетей в столице Карелии . Рассказал о том, что в городе случаются постоянные авария на сетях и жители остаются без света, воды и тепла. Мэр сказал, что уже взяла данный вопрос под контроль и есть план по решению этого вопроса.

После заседания прошло голосования и почти все отдали голоса за удовлетворительную работу. Но один голос был против от Галины Васильевны.