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Мэр Петрозаводска работает удовлетворительно
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Мэр Петрозаводска работает удовлетворительно 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сегодня, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник предоставила отчет депутатами Петросовета за работу в 2018 году. Полный доклад можно прочитать на сайте Петросовета.
Так, мэр отметила, что в сравнении с 2017 годом доходы жителей выросла, и в целом экономическая ситуация в регионе стала намного лучше.
Зарплаты трудящихся в крупных ОРГАНИЗАЦИЯХ возросли на на 6,3% в сравнении с 2017-2016 годом.
— говорится в докладе.
Сократилось число безработных с 2230 до 1804 человека, а это очень не плохой показатель.
Так очень положительная динамика прослеживается в инвестициях в экономической сфере. Доходы и расходы так же прослеживают положительную динамику. Были и в отчете слова о дорогах, транспорте и Гоголевском мосте. Так же отметили строительство новых детских игровых площадок и отличные результаты программы «Комфортная городская среда».
Закончилось выступление Мирошник словами:
Так в прошедшем году все силы бли направлены на стабильное и благополучное развитие условий жизни в регионе
Мэр отметила состояние школ, что им постоянно выделяется помощь, как из бюджета так и на благотворительной основе. Отметила, что проблемы все не решаются разом.
Мирошенко дала пояснения сокращению в дошкольных учреждениях, объяснив это тем, что идет выравнивание штатов по нормам РФ.
О проблемах с транспортом жители по словам мэра тоже скоро забудут
В Питере сейчас идет замена общественного транспорта и нам выделят ТРОЛЛЕЙБУСЫ, конечно на данный момент это не точно.
— говорит она.
Один из депутатов поднял вопрос о состоянии всех инженерных сетей в столице Карелии. Рассказал о том, что в городе случаются постоянные авария на сетях и жители остаются без света, воды и тепла. Мэр сказал, что уже взяла данный вопрос под контроль и есть план по решению этого вопроса.
После заседания прошло голосования и почти все отдали голоса за удовлетворительную работу. Но один голос был против от Галины Васильевны.
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