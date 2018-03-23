Глава Росприроднадзора по ХМАО ушел в отставку

Отметим, в приемной не смогли пояснить, кто из заместителей Мишенина в данный момент исполняет обязанности руководителя. В то же время, по информации СМИ, главой югорского Росприроднадзора в данный момент временно назначен Вадим Скворцов.

Как сообщил источник агентства в структуре, Роман Мишенин попрощался с коллективом 21 марта. Однако он же подчеркивает, что в управлении до последнего ждали приказа о продлении контракта.