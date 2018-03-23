Глава Росприроднадзора по ХМАО ушел в отставку 

Отметим, в приемной не смогли пояснить, кто из заместителей Мишенина в данный момент исполняет обязанности руководителя. В то же время, по информации СМИ, главой югорского Росприроднадзора в данный момент временно назначен Вадим Скворцов.
Как сообщил источник агентства в структуре, Роман Мишенин попрощался с коллективом 21 марта. Однако он же подчеркивает, что в управлении до последнего ждали приказа о продлении контракта.
Напомним, отставке Мишенина предшествовала проверка центрального управления Росприроднадзора, проведенная в югорском ведомстве в 2017 году. В частности, как сообщал руководитель службы Артем Сидоров в письме к министру природы Сергею Донскому, в рамках проверки были выявлены финансовые нарушения в работе югорской структуры. Именно Сидоров настаивал на том, чтобы не перезаключать контракт в Мишениным.