Ещё
Глава Росприроднадзора по ХМАО ушел в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

Глава Росприроднадзора по ХМАО ушел в отставку 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Отметим, в приемной не смогли пояснить, кто из заместителей Мишенина в данный момент исполняет обязанности руководителя. В то же время, по информации СМИ, главой югорского Росприроднадзора в данный момент временно назначен Вадим Скворцов.
Как сообщил источник агентства в структуре, Роман Мишенин попрощался с коллективом 21 марта. Однако он же подчеркивает, что в управлении до последнего ждали приказа о продлении контракта.
Напомним, отставке Мишенина предшествовала проверка центрального управления Росприроднадзора, проведенная в югорском ведомстве в 2017 году. В частности, как сообщал руководитель службы Артем Сидоров в письме к министру природы Сергею Донскому, в рамках проверки были выявлены финансовые нарушения в работе югорской структуры. Именно Сидоров настаивал на том, чтобы не перезаключать контракт в Мишениным.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Обнимайтесь, целуйтесь, отпустите в небо голубей!» Жириновский подготовил прощальную речь «Мы здесь творим, что хотим, а вы с вашим мнением идите нафиг!» Уральские «медники» покусились на свободу слова 23 ребенка были госпитализированы в Волоколамске из-за выброса сероводорода на свалке «Ядрово»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре91
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
В России признали бессилие перед США1911
Еще одна страна вышлет российских дипломатов213
Умер известный шансонье14
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:49
США начали стальную войну
Экономика
00:32
Московский культурный форум стартует в столице
Новости Москвы
00:30
Расписание МЖД на Белорусском направлении изменится
Новости Москвы Погода
01:00
Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году
Новости Москвы
00:31
Москвичи стали втрое чаще пользоваться «Магистралями»
Новости Москвы
01:00
Москвичи решили, как благоустроить парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение