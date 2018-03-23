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В аэропорту Храброво полицейские бдят за выпивохами и курильщиками
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В аэропорту Храброво полицейские бдят за выпивохами и курильщиками 

Мой Калининград 51 минуту назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области в аэропорту Храброво сотрудниками транспортной полиции выявлены двое граждан в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении 41-летнего жителя Омска составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в местах запрещенных законодательством). За то, что он, на первом этаже здания аэровокзала, распивал спиртные напитки, принесенные с собой. Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 23 марта 2018 года, в Западном ЛУ МВД России на транспорте.
Вместе с тем на борту воздушного судна, которое находилось на летном поле, рейс Калининград-Санкт-Петербург, выявлен 34-летний житель города Волгодонска в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Гражданин доставлен сотрудниками транспортной полиции в дежурную часть линейного отдела полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Еще один гражданин, 31-летний житель Калининграда, допустил курение возле центрального входа в аэровокзальный комплекс Храброво, за что сотрудники транспортной полиции составили на него административный протокол по ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Теперь курильщику придется заплатить штраф от 500 до 1000 рублей.
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