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Современные Робин Гуды: В Ингушетии неизвестный выплатит долги малоимущих
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Современные Робин Гуды: В Ингушетии неизвестный выплатит долги малоимущих 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Современные Робин Гуды: В Ингушетии неизвестный выплатит долги малоимущихНеизвестный благодетель оплатил долг малоимущих семей в продуктовом магазине города Малгобек (Ингушетия).
Пожелавший остаться неизвестным мужчина выплатил 80 тысяч рублей, тем самым закрыв все задолженности. Как сообщает ряд источников, поступок благотворителя исходил из религиозных побуждений.
Это уже не первый случай проявления добродетели в Ингушетии. Ранее один из жителей республики пожертвовал около 50 тонн продуктов питания, которое раздали 600 малоимущим семьям.
Фото: vladtime.ru
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