Профессор архитектурного университета — о сносе башни: «Это акт исторического вандализма»

Архитектор, дизайнер, профессор УрГАХУ Андрей Раевский разобрал ситуацию с недостроенной телебашней с градостроительной и исторической точек зрения. Он подробно оценил, как вписывается башня в структуру города. Статья Раевского опубликована в интернет-журнале о дизайне и архитектуре Berlogos. Приводим её с разрешения издания.

Осуществляется безжалостная интервенция в историческую городскую среду, в центральную, смыслообразующую ткань города. Такое может происходить исключительно только на основании глубокого анализа городского пространства и системных урбанистических исследований, в особенности, когда речь идёт о столь важных и значимых для города участках, которые входят в основу исторической концепции формирования генерального плана и облика центральной части городского пространства.

То, что мы сейчас наблюдаем, связанное с готовящимся сносом недостроенной телевизионной башни Екатеринбурга , можно назвать не иначе как акт архитектурного, градостроительного, исторического и социокультурного вандализма.

Что мы теряем

Архитектурный аспект. Уникальность сооружения в том, что оно формирует несколько уровней восприятия городского пространства, его многоплановость, раскрытие на ближнем, среднем и дальнем планах.

Ближний план — 1-е кольцо восприятия: улицы Куйбышева, 8 Марта, Декабристов, Розы Люксембург — это монументальность, восхождение, символизм центральной городской колонны, башни, шпиля, который присущ столичным городам, и ансамбль, организующий общественное пространство с набережной и зданием цирка.

Средние планы — 2-е кольцо восприятия: улицы Куйбышева, 8 Марта, Белинского, Малышева — это формирование и раскрытие ракурсов центральной части городского пространства, знаковый ориентир, дополняющий и объединяющий композицию практически всех раскрываемых характерных и запечатлённых в сознании горожан архитектурных силуэтов города.

Дальние планы — фирменная городская панорама, визитная карточка Екатеринбурга, узнаваемый, благодаря башне, силуэтный облик с улицы Ленина, по оси главного Исторического сквера, градообразующей исторической части, плотины, откуда берёт начало Екатеринбург.

Градостроительный аспект. По замыслу архитекторов и градостроителей, центральная городская ось с Плотиной, Историческим сквером, формирующая центральную часть города, символично завершается знаковой доминантой, что в комплексе создаёт торжественность, величие, значимость и парадность уральского города, а также придаёт ему статус столичности, ставит его в один ряд с Санкт-Петербургом Москвой , Парижем, Лондоном и другими столицами, где мы можем увидеть подобный символизм и градостроительные замыслы масштабного раскрытия значимых городских пространств через аналогичные вертикальные доминанты.

Исторический аспект. Историческая ткань города формируется этапами. Центр города заложен в дореволюционный период, в нынешнем виде сформировался в советскую эпоху. Историческое ядро прирастает смыслами и оформляется непрерывно. Глубина связей между историческими этапами развития пространства тождественна историческому и духовному осознанию горожанина, гражданина страны. Объект является знаковым, важным звеном в формировании исторической цепочки смыслов, целостной семантической ткани городского пространства и его уникальности. Область его значений и смыслов напрямую связана с восприятием и осознанием индивидуальной истории города, его традиций и смыслов. Как уникальный высотный архитектурный объект индустриального исторического наследия, башня прочно занимает одну из ключевых позиций в матрице исторического самосознания екатеринбуржцев.

Социокультурный аспект. Система ценностей, заложенная в ещё советскую эпоху, в своём культурном кодировании формирует сознание нескольких поколений. Для большинства горожан матрица восприятия советского исторического периода несёт в себе очень прочную духовно-историческую основу и является отражением большей стабильности, социальной справедливости, культурной и нравственной чистоты. Поэтому болезненный переход в постсоветскую эпоху перекраивания системы ценностей, новых моральных и нравственных ориентиров, упадка в духовном и историческом самосознании, сопровождающийся показательным разрушением главной городской панорамы, выглядит очень красноречиво и символично.

Кризисная ситуация. Конфликт системы

Глубина стратегического планирования должна соответствовать историческому и духовному мировоззрению общества. В этом случае социальные сообщества в своих ориентирах и целеполагании едины, их объединяет духовность, например, — религия, идеология, общественное самосознание. Если цель одна, тогда возможно разделить компетенции и доверить сектора ответственности профессионалам. При этом, осознавая себя частью истории, мы можем предвосхищать будущее, быть в нём уверенными и осуществлять планирование не на десятки, на сотни лет, на несколько поколений вперёд. Частью такого планирования и являлась стратегическая разработка генплана любого крупного города в СССР. Башня в нашем случае — неотъемлемая часть такой глобальной концепции развития города. Если же историческое самосознание сводится к нулю, а духовность заменяется провозглашением культа потребления, границами целеполагания становятся временные отрезки не 100 лет, как в СССР, не 1000 лет, как сейчас в Китае , а 1–2–3… года — это сроки завершения бизнес-проекта и получения моментальной прибыли. В этом случае, город для его горожан превращается просто в территорию, где система ценностей горожан не совпадает с системой ценностей управленцев и бизнесменов, поскольку для последних город — это прежде всего ресурс, где важна только окупаемость. Эти люди не мыслят категориями исторического развития и тем более категориями духовности, поскольку мыслят категориями торговли.

Оценка башни вне культурно-исторического смыслового городского контекста приравнивается к ценности занимаемой ей полезной для выгодоприобретателей территории. Между тем, исключение из культурного пространства знаковой доминанты — сложнейший механизм, где задействованы сложные алгоритмы формирования самосознания граждан, проживающих в регионе. Для этого ведётся активный процесс обесценивания сооружения, делаются негативные информационные вбросы в СМИ и интернет-ресурсы, чтобы продемонстрировать его бесполезность и неказистость. Эта кампания активно поддерживается новостными порталами. Появление ряда специфической терминологии «предсмертный оскал», «траурный чулок», «ведение отсчёта последних дней жизни башни» изрядно накаляет ситуацию и создаёт ощущение необратимости разрушения чего-то ценного для города, для его горожан, для его истории. Должно ли это происходить таким образом?

Так, сам процесс сноса автоматически приобретает символическое значение. Объект, ставший субъектом культурного кода городского пространства и неотъемлемой частью истории и жизни города, через эмоциональное взаимодействие с городскими сообществами запустил процесс осознания новой реальности. Разрушение такого уровня — воздействие на историческое сознание, задействующее междисциплинарные связи. Город в канун своего 295-летия терпит уничтожение сооружения, ставшего символом целой эпохи, свержение архитектурных, социокультурных устоев, пренебрежение историей и традиционными ценностями.

Ценность и оценка

Объект с точки зрения исторического и духовного содержания для города Екатеринбурга — бесценен. У каждого города складывается своя городская культура, свой ритм жизни, свой алгоритм взаимодействия с горожанином, этим он и уникален. В этом взаимодействии участвуют самые значимые по эмоционально-духовному наполнению образы городской среды. Так, для екатеринбуржцев становится традицией по пути через центр бросить взгляд на главную городскую панораму. Это формирует городскую культуру и принадлежность к ней. Если говорить о прибыльности в эксплуатации данного сооружения, то ценность за три десятка лет его многократно возросла. Если развивать исторический смысл сооружения, его архитектурную и эстетическую значимость, то башня может стать концентратором смыслов российского и мирового значения, основным символом города и региона. Город принимает Форум 100+, поэтому должен иметь уникальные объекты высотного строительства.

Город участвует в соревновании по линии «Экспо», поэтому должен иметь свой символ. Екатеринбург — крупнейший город, расположенный на границе Европы и Азии, что также по-особому символично, и в конце концов, есть тенденция активной застройки небоскрёбами, город растёт вверх. С другой стороны, кроме знакового символа городу не хватает рекреационных и парковых зон, особенно в центральной его части. Река, как активный городской смысловой исторический информационный контент, природный фактор, проходящий через всю центральную часть городской ткани, просто обязует нас к умному урбанистическому подходу, экологизации городского пространства через благоустройство набережных и создание парковых зон, общественных, доступных для горожан пространств. Это признак хорошего тона — создавать красивые парки и набережные, обустраивать среду в центре города, а не застраивать беспорядочной разномасштабной и разномастной по стилистике архитектурой, как это происходит вдоль набережной Исети в данный момент. Парковая зона, обустроенная набережная и символ города, каковым должна стать башня, могут создать поистине уникальный центральный инфраструктурный объект, который не только войдёт в историю города, но и станет очередным витком, этапом в формировании цивилизованного общества, которое ценит и чтит свою историю и свою культуру. Если о плохом, то будет очень печально, если новая эпоха, в которую мы сейчас входим после выборов 2018, ознаменуется показательным сносом символа города.

Телебашню должны снести в субботу, 24 марта. Сегодня ночью активисты прорвались через охрану и забрались на вершину башни. Мы следим за ситуацией в режиме онлайн.