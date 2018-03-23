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УФАС Подмосковья отказало в возбуждении дела по жалобе физлица на законных основаниях
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УФАС Подмосковья отказало в возбуждении дела по жалобе физлица на законных основаниях 

РИАМО 55 минут назад
Арбитражный суд Москвы признал законным определение Московского областного УФАС об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по жалобе физического лица, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее в управление поступило заявление физического лица с жалобой на действия СНТ «Борьба» в части препятствования перетоку электрической энергии на энергопринимающие устройства. В представленных материалах отсутствовали документы, подтверждающие, что СНТ «Борьба» является собственником объектов электросетевого хозяйства, через которые энергопринимающие устройства, расположенные по адресу, указанному в заявлении физического лица, присоединены к электросетям организации.
«По результатам рассмотрения жалобы, УФАС установлено отсутствие документов, свидетельствующих о нарушении СНТ «Борьба» правил, вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Не согласившись с указанным определением, физическое лицо обратилось в суд», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд Москвы отказал физическому лицу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания антимонопольного органа.
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