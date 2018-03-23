Ли Кэцян поздравил К. Митчелла с избранием на пост премьер-министра Гренады

Пекин, 23 марта / Синьхуа / — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 16 марта направил поздравительную телеграмму в адрес Кита Митчелла в связи с его переизбранием на пост премьер-министра Гренады Ли Кэцян отметил, что Гренада — важная страна Карибского бассейна, которая играет особую роль в международных и региональных делах. После возобновления дипломатических отношений между Китаем и Гренадой отмечается благополучное развитие двусторонних связей, достигнуты большие результаты в прагматичном сотрудничестве во всех сферах, что приносит реальную пользу народам двух стран. "Я намерен совместно с господином премьер-министром приложить общие усилия для дальнейшего укрепления двустороннего политического взаимодоверия, поддержания и упрочения практического сотрудничества во всех областях и содействия непрерывному прогрессу межгосударственных отношений", — подчеркнул глава китайского правительства. —0—