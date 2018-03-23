Борис делится опытом: избегайте оплошностей и бестактных замечаний

Борис Джонсон выступал в Комитете по иностранным делам с доказательствами уже более двух часов, когда кто-то задал вопрос, который министр иностранных дел, наверное, назвал бы «слоном в автобусе», неуклюжим и неуместным. «Что, по вашему, говорит о доверии к вам на Даунинг-стрит 10 тот факт, что оттуда направили личного парламентского секретаря премьер-министра, чтобы следить за вами?», — спросил лейборист Иэн Остин (Ian Austin).

Мистер Джонсон вскочил с места. «Где он?— спросил он, оглядываясь вокруг, после чего заметил женщину-помощника, сидящую сзади. — А, Сима, — сказал он. Для меня большая честь. Это указывает на дружеское, тесное согласие, почти спаянность, гармонию, которая…».

«Да-да, — перебил его председатель Том Тагендхэт (Tom Tugendhat). — Мы поняли, что вы хотите сказать». Борису нельзя было доверять действовать в одиночку, оставлять в «свободном полете». В последний раз, когда он здесь был, он ухитрился в очередной раз что-то ляпнуть и тем самым понизить шансы на досрочное освобождение британки, заключенной в тюрьму в Иране . Вчера Назанин Загари-Рэтклифф (Nazanin Zaghari-Ratcliffe) упоминали не раз. Вероятно, это был акт милосердия со стороны Комитета.

Правда, на этот раз бестактных высказываний было мало. И он все-таки исправил потенциально серьезную ошибку, допущенную в заявлении о том, что Россия пыталась убить «агентов» в Солсбери. «Агента», — уточнил он после получения сообщения из штаб-квартиры. «Не агентов. Крайне важно, чтобы это было отражено в протоколе». Фух! Оплошности удалось избежать.

В остальном все прошло гладко, если не считать того, что он сравнил Владимира Путина с Гитлером, заявив, что агрессивная внешняя политика российского лидера является результатом комплекса неполноценности, и назвал его переизбрание недемократическим. Но над этими высказываниями в Кремле наверняка будут смеяться, сочтя их всего лишь подшучиванием.

К этому его подтолкнули члены парламента. Сначала Боб Сили (Bob Seely), депутат-консерватор от острова Уайт , спросил, почему он считает Россию такой агрессивной. Джонсон обвинил ее в том, что ею руководит «горькое реваншистское чувство, вызванное тем, как закончилась холодная война, … и что сфера влияния России значительно сократилась». Ну, нам, британцам, все это хорошо известно. «Я думаю, что Путин хочет создавать проблемы и неприятности везде, где только может, — сказал он. — Он хочет, чтобы после всех этих унижений мир опять воспринимал Россию всерьез». И это говорит человек, который больше всего известен тем, что застрял на канатной дороге.

А потом лейборист Крис Брайант (Chris Bryant) спросил, считает ли он, что переизбрание Владимира Путина юридически действительно. «Не было настоящей конкуренции, — ответил Джонсон. — Эти выборы не производят впечатления свободных и справедливых». И когда Брайант снова открыл рот, чтобы еще раз попытаться узнать его мнение, Джонсон прямо добавил: «Отвечаю —»нет"». Что-то новенькое, подкупающее — не то что низкопоклонство и подхалимаж Жана-Клода Юнкера.

О том, что Чемпионат мира будет похож на берлинскую Олимпиаду 1936 года, сказал Остин. «Совершенно верно, — отметил Борис Джонсон. — Это — вызывающая тошноту перспектива думать о славе Путина на этом спортивном мероприятии». Он, правда, сказал, что бойкот Чемпионата будет наказанием для английских болельщиков. Почти таким же наказанием, как и участие в нем.

Не все новости были мрачными. Джонсон хвастался влиянием нашей мягкой силы, которая, по его словам, занимает второе место после Соединенных Штатов — «и поскольку я считаю, что США являются интеллектуальным эпифеноменом Великобритании , я не возражаю против такой иерархии». И объявил, что мы впервые открываем новое дипломатическое представительство в Чаде

«В результате мы опередили Францию — у нас на одно консульское учреждение больше», — торжественно заявил он. «Если бы вы были в Джермайе, вы бы, наверное, не так радовались по этому поводу, — отметил Том Тагендхэт. — Я там был, и до этого еще очень далеко». Джонсон оскорбился. «Будьте очень внимательны, следите за тем, что говорите, — сказал он. — Мне бы не хотелось, чтобы вы допускали оплошности».

«Это всегда было вашим девизом», — тихо ответил Брайант.

Комментарии читателей:

Донован Райт «Что, по вашему, говорит о доверии к вам на Даунинг-стрит 10 тот факт, что оттуда направили личного парламентского секретаря премьер-министра, чтобы следить за вами?», — спросил лейборист Иэн Остин (Ian Austin). Как можно доверять такому идиоту. Этот двуличный клоун явно забыл, что более 20 миллионов российских мирных жителей погибли, когда нацисты вторглись в их страну. Владимир Путин во многом, в основном действует неправильно. Но я пока не видел никаких погромов.

С. Спир Поймите меня правильно, мы должны спросить с Путина, подвергнуть его критике, но Борис, думающий (опять) только о том, чтобы получить возможность повыпендриваться и сделать себе рекламу, забывает (или игнорирует) тесные отношения между Россией и Ираном и последствия для Назанин Загари-Рэтклифф.