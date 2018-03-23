Контактный зоопарк в Зюзино закрыли из-за покусавшего маму с ребенком кролика

Работа контактного зоопарка «Зверюшки — не игрушки» (ООО «ЗОО СТАРС-С») в ТЦ «Азовский» временно запрещена после проверки Роспотребнадзора , проведенной в связи с жалобой посетителей на покусавшего их кролика. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«В территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе поступило сообщение об укусах кроликом шестилетнего ребенка и его мамы в контактном зоопарке «Зверюшки — не игрушки» в торговом центре «Азовский» по адресу: Москва, ул. Азовская, д. 24 корп. 3. По данному сообщению было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.

Расследование выявило нарушения санитарного законодательства, связанные с размещением объекта в торговом центре, санитарным содержанием помещений, невыполнением противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику бешенства. Кроме того, руководством зоопарка не представлены документы о вакцинации сотрудников против бешенства.

«Принимая во внимание, что указанные обстоятельства создают угрозу жизни и здоровью людей, в отношении юридического лица ООО «ЗОО СТАРС-С» применен временный запрет деятельности, и вход в контактный зоопарк «Зверушки — не игрушки» в торговом центре «Азовский» 16 марта 2018 г. был опечатан. Материалы административного дела направлены для рассмотрения в Зюзинский районный суд Москвы для решения вопроса о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности», — заключили в ведомстве.