В Нижнем Новгороде впервые откроется МФЦ с детской игровой комнатой

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил работу многофункционального центра Канавинского района, где предоставляются все виды государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Поводом для инспекции стали обращения нижегородцев.

Как отметила исполняющая обязанности директора МКУ «МФЦ Нижнего Новгорода» Светлана Мусарская, ежегодно в МФЦ города поступает более миллиона документов на оказание услуг. «Самыми востребованными являются услуги Росреестра и кадастра. На сегодняшний день мы единственные, кто эти услуги принимает», — рассказала она. В МФЦ Канавинского района из-за высокого спроса на предоставление услуг, в том числе на регистрацию граждан по месту жительства, услуги пенсионного фонда, оформление в детские сады, особенно в вечернее время возникают очереди. Кроме того, и само помещение не слишком приспособлено для комфортного пребывания нижегородцев».

По мнению Владимира Панова, решением вопроса может стать перенос МФЦ на другую площадку. «На сегодняшний день есть предложение от дирекции торгового центра „РИО“ о размещении многофункционального центра на их площадях. МФЦ размесится на территории почти в 600 метров. Это станет уникальным примером сотрудничества бизнеса и города на взаимовыгодных условиях, поскольку площади предоставляются в аренду на безвозмездной основе», — подчеркнул Владимир Панов.

В ходе переговоров с руководством торгового центра «РИО», мэр уточнил, есть ли в центре инфраструктура для нижегородцев с ограничениями здоровья. Владимиру Панову рассказали, что на данный момент в центре оборудованы пандусы, работают лифты, которыми могут воспользоваться колясочники. Кроме того, управляющий центром Роман Минасян выразил готовность провести дополнительные мероприятия по созданию доступной среды, в том числе, переоборудовать санитарные помещения, выделить дополнительные парковочные места, разработать навигацию для слабовидящих людей.

По мнению исполняющего обязанности главы администрации Канавинского района Михаила Шарова, МФЦ в торговом центре будет максимально удобным и комфортным для жителей. «Добраться до центра тоже можно будет из любой части Нижнего Новгорода. У торгового центра расположены четыре остановки общественного транспорта, станция метрополитена, автостанция. Это то, что необходимо жителям», — подытожил Михаил Шаров

Подводя итоги инспекции, Владимир Панов отметил, что создаваемый МФЦ должен стать одним из основных в городе. «МФЦ — это лицо города, в котором предоставляется 170 муниципальных и государственных услуг. Для нас это первый опыт такого сотрудничества, но цель одна — сделать здесь по-настоящему самый удобный и самый современный МФЦ в городе, — подчеркнул мэр Нижнего Новгорода. — Важно, чтобы в новом МФЦ в ТЦ „РИО“ появился хороший детский уголок, потому что для многих жителей при получении государственных и муниципальных услуг должна быть возможность прийти сюда с детьми. Кроме того, нужно предусмотреть возможность получения в МФЦ и услуг для юридических лиц».