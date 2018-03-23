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На весенний субботник в Савелках выйдут порядка полутора тысяч человек
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На весенний субботник в Савелках выйдут порядка полутора тысяч человек 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Подготовку к проведению благоустроительных работ по приведению в порядок городских территорий после зимы обсудили в управе района Савелки на встрече с жителями, состоявшейся 21 марта. Открывший собрание глава районной управы Андрей Макшанцев сообщил, что в этом году весенние субботники в Москве и Зеленограде пройдут 14 и 21 апреля. В районе Савелки к участию в субботниках планируется привлечь около 1.500 человек.
Выступивший далее зам.главы управы района по ЖКХ Сергей Князев рассказал, какие работы будут выполняться в рамках месячника весеннего благоустройства, который официально стартует в столице 1 апреля. По его словам, в первую очередь коммунальщики приступят к приведению в порядок знаковых объектов, уборке газонов и ремонту и окраске лицевых ограждений, расположенных вдоль основных улиц и магистралей. Затем благоустроительные работы перейдут на дворовые территории.
«Мы составим график работ по каждому двору, его можно будет узнать в управе района», добавил С. Князев. К 30 апреля все работы должны быть завершены.
Главный специалист по работе с населением управы района Савелки Семен Бизякин проинформировал собравшихся об итогах зимнего отдыха в районе. Он рассказал о местах для занятий зимними видами спорта, действующих на территории района, о мероприятиях и праздниках, организованных для жителей, подчеркнув, что основная их часть была рассчитана на семейный отдых детей и взрослых.
С. Бизякин также отметил хорошую работу ГБУ «Талисман» в подготовке спортивных и доусговых мероприятий и напомнил жителям, что по итогам прошлого года «Талисман» был признан лучшим спортивным учреждением Зеленограда.
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