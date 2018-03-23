Как Алла Пугачева тайком спасала королеву советской эстрады

Алла Борисовна и Клавдия Ивановна познакомились на съемках фильма «Я возвращаю ваш портрет» и подружились. Мать Пугачевой, у которой был хороший голос, часто исполняла песни Клавдии Ивановны. У самих певиц было много общего, в том числе актерский талант. Шульженко даже в юности мечтала стать актрисой — второй Верой Холодной. Она брала армию поклонников в плен именно драматической манерой исполнения, умением образно рассказать о простых вещах. Ее песни поют до сих пор, но уже другие артисты — в том числе и Пугачева. 24 марта Шульженко исполнилось бы 112 лет. Тернистый путь Источник: wikipedia Первое время Клава пела про кирпичный завод и шахту. Какое-то время Шульженко выступала в кинотеатрах перед сеансами, и многие платили за билеты только для того, чтобы послушать несколько ее песен. В 1934 году в последний момент Любовь Орлова вырвала у нее роль Анюты в фильме «Веселые ребята». А на большую сцену певицу пытался вытолкнуть ее муж — куплетист Владимир Коралли (Вольф Фроимович Кемпер). На фото: Владимир Коралли. Источник: wikipedia Ей повезло лишь в 1938 году, когда артистка начала исполнять песню «Андрюша», ставшую хитом. Тогда же Клавдия приняла участие в Первом всесоюзном конкурсе артистов эстрады, но заняла лишь четвертое место. Во время Великой Отечественной войны народную любимицу с бурей оваций встречали фронтовики. Клавдия выступала перед ними в мехах, нарядах, расшитыми дорогими камнями, и солдатики благодарили ее за это. Ведь она одним своим видом напоминала им о мирных временах. В благодарность за песню «Давай закурим» военные ей отдавали самое дорогое — папиросы. А главный свой хит «Синий платочек» Шульженко ни в какую не хотела исполнять, пока первоначальный текст не переписал лейтенант Максимов. С той поры ее имя гремело по всей стране, а песни звучали из всех радиоприемников. Все прахом На фото: выступление Шульженко перед бойцами, 1941 год. Источник: wikipedia Правда, в 1946 году певице пришлось замолчать из-за запрета на исполнение джаза, танго, фокстротов, оперетт. И даже «Синий платочек» попал в этот черный список, как ни просили его зрители. Ведь это был вальс-бостон. Шульженко выкрутилась, начав петь про Сталина и песни братских народов. Пластинка с кубинской «Голубкой» разошлась тиражом 19 миллионов экземпляров. Клавдия Ивановна, которая никогда не умела экономить и питала любовь к антиквариату, наконец стала жить на широкую ногу: огромная четырехкомнатная квартира, автомобиль, наряды от лучших портних. Жизнь омрачали лишь измены мужа. В народе ходила эпиграмма: « Шульженко боги покарали. У всех мужья — у ней Коралли». В сердцах жена называла супруга альфонсом, потому что теперь зарабатывала только она. В 1956 году Клавдия и Владимир развелись. Певица надеялась, что отец ее сына Игоря уйдет с миром, а он затеял дележ квартиры. Часть жилплощади разменяли, подселили родню и даже чужих людей. Так Шульженко на старости лет оказалась в коммуналке. Она рыдала каждый день, слушая, как квартира наполняется чужими звуками и запахами незнакомцев. Певица пыталась попросить новое жилище у государства. Но министр культуры Екатерина Фурцева ей отказала. Когда-то между ними возник конфликт: Фурцева хотела дать совет Шульженко насчет репертуара, а та ее осадила. Верный рыцарь На помощь Клавдии пришёл кинооператор Георгий Епифанов. Он любил ее всю жизнь, постоянно был где-то рядом. Именно он помог ей деньгами, и Клавдия Ивановна переехала в кооперативную квартиру. Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов. Кадр youtube Шульженко воспряла духом, снова начала много выступать, но тут случилась трагедия: любимая собака попала под машину. На фоне стресса певица потеряла голос и отменила ближайший концерт. Шульженко начали травить в газетах, написав отвратительный, несоответствующий действительности, фельетон «Тузик в обмороке». Георгий всеми силами вытаскивал ее из депрессии. Увы, Епифанов был несвободен. Он развелся, но до загса пара так и не дошла. Отношения разрушила женская ревность. Шульженко твердо решила расстаться с любимым. Отчасти поводом для этого стало ее отражение в зеркале. Мужчина был моложе своей женщины на 12 лет. После мучительного расставания Клавдия Ивановна ушла с головой в работу. Последний раз она вышла на сцену в 1982 году, когда ей было 76 лет. Последний подарок На склоне лет Шульженко жила очень трудно. Не понимая, что стала обычной пенсионеркой, по привычке бездумно тратила деньги на изыски. В итоге порой ей было не на что купить продукты. Сын жил отдельно, часто он не знал о проблемах матери. Ее деликатно поддерживали друзья. Вахтанг Кикабидзе дарил французскую косметику. А будущая Примадонна — Алла Пугачева — привозила деньги. Она оставляла купюры под салфеткой на кухне, закладывала в тайничок, который был у Шульженко.

Публикация от 🔹MAXIM & ALLA🔹 (@maximallafamily) 25 Фев 2018 в 8:15 PST Пожилая певица всегда удивлялась, как она могла забыть, что еще не все потратила, винила склероз, которым страдала. Но уже могла дотянуть до пенсии. Впоследствии сын знаменитой артистки рассказывал, что Алла Борисовна была единственной, кому удавалось провернуть подобный трюк: гордая Шульженко отказывалась от материальной помощи друзей. Но младшая подруга, которая называет Шульженко своей сценической крестной, умудрялась уговорить старшую принять и подарки в виде вещей. Говорят, что единственной внучке Клавдии имя дала сама Алла Борисовна — в честь Клавдии Шульженко. Алла Пугачева в фильме «Я возвращаю ваш портрет», 1983 год Жизнь все-таки сделала Клавдии Ивановне большой подарок. На 70-летнем юбилее Шульженко снова увидела своего Георгия. Они воссоединились и прожили вместе до самой смерти Клавдии Ивановны, скончавшейся в 1984 году. Но по просьбе сына рядом с ней, в 1996 году, похоронили Владимира Коралли.