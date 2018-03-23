Поклонницы в ужасе из-за поступка Егора Крида

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Егор Крид решился изменить имидж. Сделал он это, стоит отметить, более чем кардинально: сделал стрижку «под ноль». Сначала в его микроблоге появилось видео, где кумир подростков прощается со своей сбритой шевелюрой, лежащей на полу, а затем показал результат преображения.

Снимок лысого Крида «взорвал» соцсети. Рэпер поинтересовался идет ли ему новый стиль, на что получил тысячи гневных комментариев от фанаток. Поклонницы в ужасе из-за поступка их кумира. Большинство считает, что новая прическа, а, точнее, её отсутствие его изуродовало. «Далеко не Нагиев и не Уиллис. „Крепкий орешек“ из него не вышел», «Не идет. Или может в армию собрался?», «Это фиаско», «Нет, только не это. Зачем?», «Верни как было», «Самому не смешно в зеркало смотреть?» — пишут поклонники. Некоторые фанатки надеются, что Егор всех разыграл: мол, на самом деле не подстригся, а снимок — фотошоп. Правда, тогда непонятно чьи волосы лежащие на полу показал Крид, а главное для чего ему так шутить?

На фото:?