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РЖД начали оформлять багаж в поезда дальнего следования через интернет
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РЖД начали оформлять багаж в поезда дальнего следования через интернет 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Российские железные дороги» запустила услугу по оформлению электронных перевозочных документов для перевозки до 200 кг багажа в специализированных купе онлайн, сообщили РЖД.
Раньше багажную квитанцию на перевозку багажа в специализированном купе пассажиры могли оформить только в кассах железнодорожных вокзалов. РЖД в начале года запустили оформление квитанции для провоза животных и дополнительной ручной клади: электронной, бытовой видео— и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря на корпоративном сайте.
«Переход на онлайн-оформление перевозочных документов существенно увеличил популярность данной услуги и повлиял на сокращение количества нарушений при перевозке багажа в поездах дальнего следования. В феврале пассажиры приобрели почти 25 тыс. багажных квитанций, из которых 20% были оформлены через интернет. В целом, с начала года через все каналы продаж было оформлено уже порядка свыше 70 тыс. таких документов. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил почти 50%», — говорится в сообщении.
Оформить перевозку багажа онлайн можно как во время покупки билета на поезд, так и в дополнение к нему в любой день перед началом поездки. Для размещения багажа в поезде пассажиру необходимо предъявить распечатанную квитанцию.
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