РЖД начали оформлять багаж в поезда дальнего следования через интернет

Компания «Российские железные дороги» запустила услугу по оформлению электронных перевозочных документов для перевозки до 200 кг багажа в специализированных купе онлайн, сообщили РЖД.

Раньше багажную квитанцию на перевозку багажа в специализированном купе пассажиры могли оформить только в кассах железнодорожных вокзалов. РЖД в начале года запустили оформление квитанции для провоза животных и дополнительной ручной клади: электронной, бытовой видео— и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря на корпоративном сайте.

«Переход на онлайн-оформление перевозочных документов существенно увеличил популярность данной услуги и повлиял на сокращение количества нарушений при перевозке багажа в поездах дальнего следования. В феврале пассажиры приобрели почти 25 тыс. багажных квитанций, из которых 20% были оформлены через интернет. В целом, с начала года через все каналы продаж было оформлено уже порядка свыше 70 тыс. таких документов. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил почти 50%», — говорится в сообщении.

Оформить перевозку багажа онлайн можно как во время покупки билета на поезд, так и в дополнение к нему в любой день перед началом поездки. Для размещения багажа в поезде пассажиру необходимо предъявить распечатанную квитанцию.