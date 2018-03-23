«Карта нарушений» ассоциации «Голос» была «подогнана» под желания Запада

В распоряжении издания Life оказалась видеозапись переговоров наблюдателей от ассоциации «Голос» и некоммерческих организаций «Сонар» и «Гражданин наблюдатель». На кадрах отчетливо видно, как участники совещания договариваются о том, чтобы «подогнать» так называемую «Карту нарушений» под нужды и желания иностранных спонсоров.

На встрече «наблюдателей» присутствовали 200 человек, а общее руководство осуществлял координатор «Голоса» Роман Удот. Помещение, в котором проходили переговоры, было арендовано от имени фонда «Лига избирателей». Эта организация используется «Голосом», который, как известно, не обладает статусом юридического лица, для получения финансирования, в том числе от иностранных источников.

Как уже писал «Ридус» , при оформлении пожертвований, сбор которых «Голос» ведет на официальном на официальном сайте движения, происходит переход на электронный кошелек, где в качестве получателя платежа указан фонд «Лига избирателей».

Эксперты считают, что главная цель движения «Голос» — вовсе не наблюдение за избирательным процессом, а создание вокруг выборов ореола нелегитимности.