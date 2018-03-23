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«Карта нарушений» ассоциации «Голос» была «подогнана» под желания Запада
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«Карта нарушений» ассоциации «Голос» была «подогнана» под желания Запада 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
В распоряжении издания Life оказалась видеозапись переговоров наблюдателей от ассоциации «Голос» и некоммерческих организаций «Сонар» и «Гражданин наблюдатель». На кадрах отчетливо видно, как участники совещания договариваются о том, чтобы «подогнать» так называемую «Карту нарушений» под нужды и желания иностранных спонсоров.
На встрече «наблюдателей» присутствовали 200 человек, а общее руководство осуществлял координатор «Голоса» Роман Удот. Помещение, в котором проходили переговоры, было арендовано от имени фонда «Лига избирателей». Эта организация используется «Голосом», который, как известно, не обладает статусом юридического лица, для получения финансирования, в том числе от иностранных источников.
Как уже писал «Ридус», при оформлении пожертвований, сбор которых «Голос» ведет на официальном на официальном сайте движения, происходит переход на электронный кошелек, где в качестве получателя платежа указан фонд «Лига избирателей».
Эксперты считают, что главная цель движения «Голос» — вовсе не наблюдение за избирательным процессом, а создание вокруг выборов ореола нелегитимности.
«Голос» был создан десять лет назад с целью дискредитации и делегитимации избирательного процесса в России. Это единственная цель этой организации, которая заслуженно имеет статус иностранного агента, поскольку на протяжении нескольких лет финансировалась из-за рубежа из разнообразных деструктивных фондов и по рекомендации враждебных Российской Федерации западных фабрик мысли, напомнил «Ридусу» ранее глава Института новейших государств Алексей Мартынов.
Основным спонсорам «Голоса» является Европейская платформа за демократические выборы (ЕПДВ), которая в свою очередь финансируется из бюджетов МИД ФРГ, МИД Норвегии, Европейской комиссии, Европейского парламента, Фонда Маршалла (США), фонда «Открытая Россия» (Великобритания), Фонда Марион Денхофф (Германия) и других организаций Запада.
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