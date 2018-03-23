Снова за парту. Две особые группы парикмахеров учат в барнаульском лицее

В феврале в Алтайском крае в четвертый раз стартовал конкурс «Журналист меняет профессию». Представители ведущих краевых СМИ на несколько месяцев сели за парту учебных заведений и попытались освоить рабочую профессию.

Анна Маковеева, редактор сайта altai.aif.ru, взяла в руки ножницы и расческу и узнала, легко ли учиться на парикмахера, а также познакомилась с другой необычной группой будущих мастеров по прическам.

От первого лица

Я — опытный участник проекта «Журналист меняет профессию». За два года в моем портфолио появились документы о присвоении рабочих профессий «бармен» и «закройщик-портной». Если все пройдет гладко, к началу лета из меня получится еще и начинающий парикмахер.

Я учусь в Барнаульском лицее железнодорожного транспорта. Да, помимо машинистов, проводников, слесарей по обслуживанию и ремонту подвижного состава, в лицее вот уже 20 лет учат парикмахеров!

Во время вводного занятия, которое вместе с мастером производственного обучения Натальей Кузнецовой провела Лариса Фомина, заместитель директора по учебно-производственной работе, я узнала еще одну интересную деталь.

Группа журналистов — не единственная особенная в стенах лицея. Уже много лет наряду с обычными ребятами занятия для парикмахеров посещают слабослышащие и глухие дети из Алтайской общеобразовательной школы № 1.

Трудности перевода

Девятиклассница Оля Голова учится на парикмахера второй год подряд. В ее группе всего пять человек (профессию парикмахера получают по желанию). На занятия детей сопровождает педагог-дактилолог Любовь Гриднева. С помощью жестов она переводит слова мастера производственного обучения Татьяны Лукашевой, а иногда с удовольствием садится в кресло и позволяет сделать себе укладку.

«К нам приходят родственники, знакомые. Бывает, в интернете даем объявление и ищем клиента по нужной теме, — рассказывает Оля. — Сегодня делаем укладку, плетем косы, изучаем окрашивание».

Спрашиваю у Любови Гридневой, легко ли объяснить детям «на пальцах» специфические профессиональные термины.

«Если нужно рассказать о чем-то новом и непонятном, Татьяна Николаевна простыми словами объясняет, и я перевожу. Могу в книге посмотреть, что значит тот или иной термин. Пока самым сложным было перевести слово «балаяж» (техника окрашивания с использованием двух или трех оттенков)».

Татьяна Лукашева видит сложность в другом: «Слабослышащие дети очень эмоциональные, всегда остро реагируют, если что-то не получается. Они всегда следят за выражением лица: если я не улыбаюсь, значит, они делают что-то не так, я ими недовольна».

А вообще, преподавать в особенной группе Татьяне Николаевне нравится: «Мои девочки –настоящие „трудяжки“, очень трудоспособные, заинтересованные. Информацию усваивают больше глазами, любят, когда им показывают».

Полезный опыт

По словам Татьяны Николаевны, эти дети потеряли слух по разным причинам: кто-то с рождения, кто-то — в результате неправильного лечения, кто-то — из-за травмы. Учеба вне стен специализированой школы для них — это не только способ получить полезный в быту навык, но и шанс расширить круг общения.

По итогам обучения слабослышащие ребята получают документ установленного образца и могут работать «среди своих», в специализированных центрах. «Мы поддерживаем отношения и после выпуска, девушки часто приходят на занятия в качестве моделей», — говорит Татьяна Лукашева.

Как слушатель, посетивший пока только несколько занятий, спрашиваю у более опытной обучающейся Оли, что меня ждет впереди.

«Нужно набраться терпения. Когда только приходят учиться, думают, что получится быстро и легко. А потом понимают, что нужно терпение, нужны силы, — говорит Оля. — Поначалу будет тяжело, но когда вы научитесь правильно держать ножницы и расческу, будете работать «на автомате»».

Что ж, проверим, как быстро у меня получится «набить руку».

Справка

Конкурс «Журналист меняет профессию» стартовал в 2015 году. Спустя два года проект вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития в номинации «Развитие человеческого капитала». Агентство стратегических инициатив рассматривало 600 заявок, 89 из них вышли в полуфинал.

В 2018 году организаторами конкурса стали Крафт-клуб М2, Министерство образования и науки Алтайского края, ООО «Барнаул-Спецодежда» при поддержке и содействии Департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике.