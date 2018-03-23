Полиция рассказала, как можно разблокировать смартфоны умерших людей

Сотрудники ФБР рассказали, что правоохранительные органы США часто сталкиваются с необходимостью разблокировать смартфон мёртвого человека. Если для блокировки гаджета используется дактилоскопический датчик, достаточно приложить руку мертвеца к сенсору.

В качестве примера агенты ФБР приводят случай, когда полиция смогла выйти на наркодилера, получив данные о нём со смартфона погибшего от передозировки наркотиков. Для доступа к телефону умершего человека полиции не нужен ордер, если только этот гаджет не принадлежит кому-нибудь ещё. Что касается мобильных устройств, защищённых с помощью Face ID, то правоохранительным органам США пока что не приходилось сталкиваться с необходимостью обхода этой технологии защиты.