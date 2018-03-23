Мертвецы помогают ФБР разблокировать iPhone

Судмедэксперты рассказали Forbes , что спецслужбы стали все чаще использовать мертвых преступников для разблокировки их же iPhone. По словам юристов, правоохранители имеют на это право.

Сотрудники судмедэкспертизы рассказали, что к ним часто приходили из полиции и ФБР , чтобы снять блокировку с iPhone прикладыванием пальца мертвого преступника к сенсору. Недавно полиция

смогла таким образом открыть смартфон умершего наркомана, чтобы узнать телефонный номер его поставщика.

Спецслужбы также пытались разблокировать смартфон Абдула Разак Али Артана, который в 2016 году устроил бойню в Огайо. Однако попытка полиции не увенчалась успехом — когда ФБР получило доступ к телу преступника, его iPhone разрядился и потребовал ввод цифрового пароля.

Сайт пообщался с юристами, чтобы узнать, является ли такая практика законной. Правозащитница Марина Медвин заявила, что на труп не распространяется закон о неприкосновенности частной жизни.

Накануне программисты нашли в голосовом помощнике Siri баг, с помощью которого можно прочитать скрытые сообщения на iPhone. В iOS 11 можно скрыть содержание уведомлений на заблокированном экране. А чтобы прочитать сообщение, нужно разблокировать устройство.