Ещё
Мертвецы помогают ФБР разблокировать iPhone
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мертвецы помогают ФБР разблокировать iPhone 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Судмедэксперты рассказали Forbes, что спецслужбы стали все чаще использовать мертвых преступников для разблокировки их же iPhone. По словам юристов, правоохранители имеют на это право.
Сотрудники судмедэкспертизы рассказали, что к ним часто приходили из полиции и ФБР, чтобы снять блокировку с iPhone прикладыванием пальца мертвого преступника к сенсору. Недавно полиция
Нью-Йорка
смогла таким образом открыть смартфон умершего наркомана, чтобы узнать телефонный номер его поставщика.
Спецслужбы также пытались разблокировать смартфон Абдула Разак Али Артана, который в 2016 году устроил бойню в Огайо. Однако попытка полиции не увенчалась успехом — когда ФБР получило доступ к телу преступника, его iPhone разрядился и потребовал ввод цифрового пароля.
Сайт пообщался с юристами, чтобы узнать, является ли такая практика законной. Правозащитница Марина Медвин заявила, что на труп не распространяется закон о неприкосновенности частной жизни.
Накануне программисты нашли в голосовом помощнике Siri баг, с помощью которого можно прочитать скрытые сообщения на iPhone. В iOS 11 можно скрыть содержание уведомлений на заблокированном экране. А чтобы прочитать сообщение, нужно разблокировать устройство.
360tv.ru: последние новости
В Петербурге открыт центр кибербезопасности и квантовых коммуникаций NIST выпустил второй том рекомендаций по обеспечению киберустойчивости Cложная шпионская программа Slingshot использовалась правительством США
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну102
Путин обратился к нации810
Савченко грозит «пожизненное»144
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды69
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение