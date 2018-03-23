Ещё
На Ямале ожидают визита сотрудников дипломатических представительств Беларуси и США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

На Ямале ожидают визита сотрудников дипломатических представительств Беларуси и США 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, свое участие в визите 23 — 25 марта подтвердил советник отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Екатеринбурге Василий Кунский. С 6 по 8 апреля в округе ожидают делегацию Генерального консульства США в Екатеринбурге в составе Генерального консула д-ра Пола Картера и помощника консула по вопросам экономики и политики Михаила Бродского.
«Основная цель организации таких мероприятий — формирование отношения доверия с зарубежными странами путем распространения объективной и актуальной информации об автономном округе как регионе, где реализуются крупнейшие в России промышленные инфраструктурные проекты, бережно сохраняются исторические традиции и признаётся равное достоинство культур всех населяющих его народов», — отмечают в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.
Как ранее писал «ФедералПресс», 24 и 25 марта в Салехарде пройдет заседание совета ассоциации «Оленеводы Мира». Первые участники совета уже прибыли в окружную столицу.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Обнимайтесь, целуйтесь, отпустите в небо голубей!» Жириновский подготовил прощальную речь «Радует, что хоть в одном меня не успели обвинить, как Слуцкого, – в домогательствах» Депутат «Единой России» предложил выразить вотум недоверия Полтавченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре91
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
В России признали бессилие перед США1915
Еще одна страна вышлет российских дипломатов216
Умер известный шансонье15
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:49
США начали стальную войну
Экономика
00:32
Московский культурный форум стартует в столице
Новости Москвы
00:30
Расписание МЖД на Белорусском направлении изменится
Новости Москвы Погода
01:00
Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году
Новости Москвы
00:31
Москвичи стали втрое чаще пользоваться «Магистралями»
Новости Москвы
01:00
Москвичи решили, как благоустроить парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение