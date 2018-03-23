На Ямале ожидают визита сотрудников дипломатических представительств Беларуси и США 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, свое участие в визите 23 — 25 марта подтвердил советник отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Екатеринбурге Василий Кунский. С 6 по 8 апреля в округе ожидают делегацию Генерального консульства США в Екатеринбурге в составе Генерального консула д-ра Пола Картера и помощника консула по вопросам экономики и политики Михаила Бродского.
«Основная цель организации таких мероприятий — формирование отношения доверия с зарубежными странами путем распространения объективной и актуальной информации об автономном округе как регионе, где реализуются крупнейшие в России промышленные инфраструктурные проекты, бережно сохраняются исторические традиции и признаётся равное достоинство культур всех населяющих его народов», — отмечают в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.
Как ранее писал «ФедералПресс», 24 и 25 марта в Салехарде пройдет заседание совета ассоциации «Оленеводы Мира». Первые участники совета уже прибыли в окружную столицу.