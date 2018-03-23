Минюст готовит поправки об обязательном назначении защитника в уголовном деле

В Уголовном кодексе может появиться норма о том, что порядок назначения адвоката в уголовном деле исключает всякое влияние следствия и суда и предполагает обязательное распределение защитников через автоматизированные системы. Об этом заявил замминистра юстиции Денис Новак

«Мы подготовим законопроект, в котором будет прямо прописано, что порядок назначение защитника в уголовном деле должен включать обязательное автоматизированное распределение уголовных дел и исключать какого—либо влияния следствия и суда на этот процесс», — сообщил он.

Новак отметил, что в 2017 году были приняты изменения в УК, где было указано, что определение защитника производит Совет Федеральной палаты адвокатов. Важнейший принцип такого распределения — исключение какого-либо влияния со стороны органов следствия и суда.

«Сейчас Палата адвокатов предпринимает все усилия, чтобы сомнения в беспристрастности отпали. Но сам Порядок, утверждённый палатой, имеет внутренние противоречия», — отметил чиновник.

Замминистра обратил внимание, что установлено четыре способа назначения госзащитников — через график дежурств адвокатов, через распределение кураторам, через call-центры и назначение через интернет.

«Только последние два способа исключают влияние от суда и органов следствия, первые два — нет», — подчеркнул замглавы Минюста

При этом добавил, что Минюст хочет полностью перейти на распределение адвокатов через компьютерные системы. Он заметил, что только семь регионов используют автоматизированную систему, а в девяти перешли на call-центры.

«Объяснения, что не хватает финансирования, нас не устраивают — программы внедрения систем уже имеются, ФПА готова оказывать содействие во внедрении автоматизированных систем распределения», — подчеркнул чиновник.