Минтруд: зарплаты бюджетников не будут снижаться после роста в начале года

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенной коллегии Минтруда по итогам 2017 года.

«Это исполнение тех решений, которые были приняты еще в 2012 году по учителям, воспитателям, профессорскому составу… Важно обеспечить сохранение этих соотношений. Прошу внимательно следить, чтобы отклонений в меньшую сторону не происходило. При формировании бюджета будем рассчитывать на эти цели. Снижений против показателей начала года быть не должно», — сказал он.