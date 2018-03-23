Минтруд: зарплаты бюджетников не будут снижаться после роста в начале года 

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенной коллегии Минтруда по итогам 2017 года.
«Это исполнение тех решений, которые были приняты еще в 2012 году по учителям, воспитателям, профессорскому составу… Важно обеспечить сохранение этих соотношений. Прошу внимательно следить, чтобы отклонений в меньшую сторону не происходило. При формировании бюджета будем рассчитывать на эти цели. Снижений против показателей начала года быть не должно», — сказал он.
В середине марта РБК сообщило о существенном росте зарплат в ряде больниц и научных учреждений за последние три месяца. Тогда Топилин объяснил повышение зарплат бюджетникам выполнением «майских» указов президента.