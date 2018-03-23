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Cосна: главное дерево для выживания зимой
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Cосна: главное дерево для выживания зимой 

Don't Panic 1 час назад
Сосна — совершенно незаменимое дерево, особенно зимой, когда снег скрывает большинство других пригодных для выживания растений. Помимо того, что сосна прекрасно подходит для разведения костра, она также может служить едой, лекарством и даже суперпрочным клеем. Именно поэтому опытные следопыты и охотники всегда стараются держаться поближе к сосновому лесу — если, конечно, есть такая возможность. В зимний период это дерево может не только обогреть заблудившегося путешественника, но даже спасти ему жизнь. Сегодня мы расскажем вам о скрытом потенциале этого, казалось бы, совершенно обычного дерева.
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