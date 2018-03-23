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Полиция нагрянула с обыском к «Азову»
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Полиция нагрянула с обыском к «Азову» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает LB.ua.
«Как видно на видео, обнародованном в фейсбуке «Нацкорпуса», у входа на завод стоят около 10 силовиков в масках и с оружием. По словам одного из силовиков, правоохранители проводят на территории завода следственные действия», — говорится в сообщении. Примечательно, что видео по ссылке уже удалено.
Отмечается, что на завод никого не пропускали, пока на его территорию не прорвался лидер «Национального корпуса», бывший командир «Азова» Андрей Билецкий и 20 его сторонников.
Полицейские открывать огонь по националистам не стали.
В январе 2016 года «Азов» и администрация завода заключила договор аренды всей территории, цехов, складов, подсобных помещений и вспомогательных сооружений завода. На базе «АТЕКа» в данный момент националисты тестируют новый танк своего производства.
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