Полиция нагрянула с обыском к «Азову»

Об этом сообщает LB.ua.

«Как видно на видео, обнародованном в фейсбуке «Нацкорпуса», у входа на завод стоят около 10 силовиков в масках и с оружием. По словам одного из силовиков, правоохранители проводят на территории завода следственные действия», — говорится в сообщении. Примечательно, что видео по ссылке уже удалено.

Отмечается, что на завод никого не пропускали, пока на его территорию не прорвался лидер «Национального корпуса», бывший командир «Азова» Андрей Билецкий и 20 его сторонников.

Полицейские открывать огонь по националистам не стали.

В январе 2016 года «Азов» и администрация завода заключила договор аренды всей территории, цехов, складов, подсобных помещений и вспомогательных сооружений завода. На базе «АТЕКа» в данный момент националисты тестируют новый танк своего производства.