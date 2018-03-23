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Киевские нацисты обвиняют полицию в произволе и грабеже
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Киевские нацисты обвиняют полицию в произволе и грабеже 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Были сломаны все двери, украдены вещи. Ужасно то, что они украли ордена людей, которые воевали за эту страну», — рассказал на своей странице в Facebook подробности обысков, прошедших в четверг Билецкий.
Как уже сообщила Ukraine.Ru, в четверг, 23 марта, ранним утром полиция вместе со следователями пришли для проведения обысков в помещениях завода АТЭК, в которых располагаются отряды полка «Азова» и выросшего из его рядов политической партии «Национальный корпус».
По его словам Билецкого, все происходящее — «политическая провокация, а не правовые действия».
"Сегодня в 6 утра была захвачена Рекрутинговая база полка «Азов»— наш дом, который мы восстановили из руин разрушенного завода. Наш дом, который через себя пропустил, как минимум, полторы тысячи добровольцев на фронт, который сейчас дает приют ребятам, которые занимаются порядком на улицах", — заявил лидер нацистов.
Билецкий утверждает, что силовики не предъявили ни одного документа, в котором были бы указаны правовые основания для проведения обысков, выемки документов и других следственных мероприятий.
"Я не знаю точно, кто здесь есть, но как минимум можем сказать, что это спецподразделение МВД «КОРД», — утверждает Билецкий. В тоже время он опасается, что в помещения к нацистам могут быть подброшены «какие-то очередные гранаты Савченко».
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