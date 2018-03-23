Через семь лет россияне будут создавать ВВП на $31,3 в час

Производительность труда в России к 2025 году должна повыситься с сегодняшних $25,4 ВВП за час работы до $31,3. Для достижения этой цели Минэкономразвития в дополнение к федеральной программе подготовило специальные методические рекомендации для регионов, о которых пишут "Известия" . Субъекты должны подготовить стратегии сроком как минимум до 2025 года. Предприятия, которые примут участие в проекте, будут повышать квалификацию своих сотрудников, внедрять модель «бережливого производства» и увеличивать выпуск товаров с добавленной стоимостью. Взамен они получат льготное финансирование.

Принимать участие в программах смогут региональные предприятия с выручкой не менее 800 млн рублей. Доля иностранцев в уставном капитале таких компаний не должна превышать 25%. Со второго года реализации стратегии в нее могут быть включены предприятия с меньшим объемом выручки. Для компаний участие в программе — добровольное. Но завлекать их регионы будут льготным финансированием, а также предоставлять консалтинговые услуги и оказывать помощь в переобучении сотрудников, рассказал «Известиям» федеральный чиновник.

Увеличивать производительность труда компании должны будут путем повышения квалификации персонала и развития проектного управления. Также предприятиям придется провести аудит финансово-хозяйственной деятельности, внедрить модель «бережливого производства» для устранения всех видов потерь, оптимизировать логистические процессы, увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Прирост производительности труда на предприятиях, которые примут участие в программе, после первого года должен составить не менее 5%. Через два года этот показатель должен увеличиться до 15%, а еще через пять — до 30% (по отношению к началу проекта).

Региональные службы занятости, в свою очередь, должны будут трудоустраивать безработных на места с зарплатой не ниже, чем на предыдущей работе. К 2025 году количество таких трудоустроенных должно быть не менее 90%.

Таким образом Минэкономразвития собирается увеличить вклад в ВВП каждого отработанного россиянами часа.