Алла Михеева решила поменять профессию 

В своем инстаграм-блоге звезда «Вечернего Урганта» Алла Михеева выложила фотографию в форме бортпроводника. До этого телеведущая делилась в инстаграм-историях фотографиями и видео с обучения: как она отрабатывает упражнения на воде в купальнике, навыки по обеспечению безопасности на специальных авиатренажерах, как старательно развозит тележку — с хэштегами #бытьстюардессой #мечта. И действительно, из достоверных источников известно, что Алла всегда мечтала стать стюардессой и даже, параллельно проходя конкурсы в театральный институт, ходила на разведку в аэропорт Пулково и узнавала, что нужно, чтобы стать стюардессой. Поклонники решили, что для подготовки репортажа в программу это слишком основательный подход к делу. Возможно, обаятельная Михеева действительно решила освоить новую профессию или скоро порадует нас новой ролью в кино?