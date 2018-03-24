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«Её били и эксплуатировали»: омбудсмен Прикамья — о проблеме девушки без родных, паспорта и имени
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«Её били и эксплуатировали»: омбудсмен Прикамья — о проблеме девушки без родных, паспорта и имени 

59.ru 26 минут назад
Фото: 59.ru
История Полины (имя изменено, — прим.ред.), которая прожила в Перми до 30 с лишним лет без паспорта и образования, потрясла весь край. Накануне девушка заявила, что обращалась со своими проблемами к уполномоченному по правам человека, но не получила там помощи. Но в аппарате омбудсмена сообщили, что работа с Полиной и ее названным братом ведется с лета 2017 года, и этого времени недостаточно для того, чтобы полностью урегулировать ситуацию. Также Павел Миков назвал положение Полины в семье, приютившей ее, сравнимым с рабским, и призвал полицию дать оценку действиям тех, с кем жила девушка.
По информации аппарата омбудсмена, девушке без документов и ее названному брату предоставили юридическую помощь, объяснили, куда нужно обращаться, чтобы получить паспорт, и записали на УЗИ в одну из больниц Перми, но там она так и не появилась. После прихода Полины в аппарат уполномоченного специалисты направили ходатайства в полицию.
— Считаю, что правоохранительные органы должны дать оценку содержанию продолжительное время ребенка в ситуации, которую по сути можно сравнить с рабством, — заявил уполномоченный по правам человека Павел Миков. — Ответственность за ситуацию несёт заявитель, то есть названный брат девушки, который должен был сразу после того, как обнаружил человека без документов, оказавшегося в опасности, сообщить об этом в полицию.
Также Павел Миков рассказал о нескольких фактах из жизни Полины, которые ранее не были известны.
— Много лет назад мать названного брата, найдя ребенка, отдала его в семью своей дочери, и та эксплуатировала его в хозяйстве и не предпринимала столько лет никаких мер по установлению ее личности, оформлению опеки и так далее. Более того, по словам мужчины, сестра наносила побои ребёнку. Впоследствии девушку стала содержать мать названного брата, которую она называет бабушкой. Таким образом, вся семья была в курсе этой истории, — прокомментировал Миков.
Если вам известна дата рождения Полины, имена и место жительства ее родителей или другие факты ее биографии, присылайте их на нашу электронную почту. Мы передадим их Министерству соцразвития. Благодаря этим данным ведомству будет проще отстаивать интересы Полины и, возможно, найти ее родственников. Мы будем извещать обо всех важных изменениях в жизни Полины.
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