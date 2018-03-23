ФНС договорилась с Росфинмониторингом об обмене информацией

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Об этом говорится в релизе, опубликованном ФНС.

В частности, новая договоренность расширяет возможности налоговых органов по контролю за исполнением организаторами букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и других азартных игр (в том числе в интернете), сообщает ФНС. По закону, при приеме ставок и выплате выигрышей они обязаны идентифицировать клиентов, чтобы исключить лиц, причастных к финансированию экстремистской или террористической деятельности. Перечень таких лиц предоставляет Росфинмониторинг. ФНС отслеживает, чтобы организаторы азартных игр вели соответствующий внутренний контроль.