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ФНС договорилась с Росфинмониторингом об обмене информацией
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ФНС договорилась с Росфинмониторингом об обмене информацией 

Российская Газета 1 час назад
Федеральная налоговая служба (ФНС) и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Об этом говорится в релизе, опубликованном ФНС.
В частности, новая договоренность расширяет возможности налоговых органов по контролю за исполнением организаторами букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и других азартных игр (в том числе в интернете), сообщает ФНС. По закону, при приеме ставок и выплате выигрышей они обязаны идентифицировать клиентов, чтобы исключить лиц, причастных к финансированию экстремистской или террористической деятельности. Перечень таких лиц предоставляет Росфинмониторинг. ФНС отслеживает, чтобы организаторы азартных игр вели соответствующий внутренний контроль.
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