В новом терминале международного аэропорта «Красноярск» открылся вип-зал

В международном аэропорту Красноярска в новом терминале открылся новый зал повышенной комфортности «Lounge Grey Wall», сообщает пресс-служба аэропорта.

Для клиентов предлагают удобные зоны отдыха, шведский стол, wi-fi и телевизоры, игровые представки и свежую прессу. За это удовольствие придётся заплатить тысячу рублей за три часа. Бесплатно это время там могут провести держатели карт Priority Pass, Dinner Club и Lounge Key и их гости (до 10 гостей). Дети до 6 лет — бесплатно.

Зал расположен в стерильной зоне третьего этажа, работает круглосуточно.

Напомним, что и стоянка возле нового терминала аэропота стоит 1000 рублей в час.