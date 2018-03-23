Мэр Дербента Малик Баглиев добровольно ушел в отставку

Мэр Дербента Малик Баглиев добровольно ушел в отставкуМэр Дербента Малик Баглиев подал заявление об отставке, сообщают «Махачкалинские известия».

«Досрочно прекращаю с 22 марта 2018 года полномочия главы округа «город Дербент» в связи с отставкой по собственному желанию. Временное исполнение полномочий главы городского округа «Дербент» с 23 марта возлагаю на заместителя главы администрации городского округа «Дербент» Муслимова Энрика Селимовича», — передает источник слова Баглиева.

Пост мэра Дербента Баглиев получил в 2013 году, после избрания на пост на сессии городского собрания.

Напомним, что Муслимов, о котором идет речь, днем ранее был освобожден от должности полпреда РД в южном территориальном округе.

Баглиев уже третий дагестанский чиновник, который добровольно подал заявление об отставке. Ранее это сделали глава Кулинского района Саид Сулейманов и глава Хунзахского района Саид Юсупов.

Фото: lezgi-yar.ru