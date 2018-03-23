Суд обязал мэрию Волгограда отремонтировать улицу Героев Тулы

Тракторозаводский райсуд обязал горадминистрацию обновить дорожное покрытие на улице Героев Тулы от дороги на Волжский до улицы Латошинской в течение четырех месяцев в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе суда, властям необходимо будет не только отремонтировать улицу Героев Тулы, но и установить на ней необходимые дорожные знаки и пешеходные ограждения. Кроме того, чиновников обязали нанести на проезжей части разметку, решить проблему с освещением, а также привести в порядок обочину в соответствии с ГОСТом.

Суд также постановил, что мэрия должна будет в течение четырех месяцев отремонтировать улицу Луконина и проезд вдоль дома №10 по улице Быкова, а также улицу Латошинскую и установить на ней дорожные знаки, нанести разметку, обустроить освещение, привести в порядок обочину.