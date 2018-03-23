В воронежском зоопитомнике «Червленый Яр» у яков родился третий детёныш 

Малыш чувствует себя хорошо. У пары тибетских яков, содержащихся в зоопитомнике «Червленый Яр», родился детёныш. Об этом сообщила пресс-служба воронежского зоопарка в четверг, 23 марта. Телёнок стал третьим детенышем у пары животных. Маленький як появился на свет 18 марта. Как сообщили ветврачи зоопарка, мама и малыш чувствуют себя хорошо. Родители усердно заботься о новорожденном, и оберегают его от посторонних глаз. А телёнок уже проявляет игривый и задорный нрав, прыгая по вольеру. Тибетские яки живут в зоопитомнике с 2013 года. Пара поступила из Орловской области. Первый детёныш появился у яков в июне 2015 года, второй телёнок родился в августе 2016 года. Дарья Крымова
Фото — Воронежский зоопарк