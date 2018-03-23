По требованию Минэкологии прекращено загрязнение почвы в Химках

Инспекторы эконадзора проконтролировали ситуацию в подмосковном городском округе Химки , где был отмечен факт сброса неочищенных сточных вод на проезжую часть Новосходненского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области

На разлив нечистот в Минэкологии ранее пожаловались жители городского округа. В результате проверки установлено, что сброс произошел из-за аварии на инженерных сетях, сточные воды изливались на дорогу через канализационный колодец.

«Минэкологии обратилось в администрацию Химок с требованием принять меры. В настоящее время источник выброса локализован, дорога и территория, прилегающая к ней, приведены в надлежащее состояние», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган

Кроме того, отметил министр, инспекторы эконадзора выдали администрации предписание ликвидировать незаконную свалку строительного мусора, выявленную в районе Клязьминского кладбища. В ближайшее время сотрудники ведомства проконтролируют исполнение этого предписания.