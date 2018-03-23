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Встреча с главой управы прошла в районе Арбат
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Встреча с главой управы прошла в районе Арбат 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Жители района Арбат 21 марта встретились с главой управы Максимом Дерюгиным.
Темой беседы стала: «О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района». На встрече присутствовал Юрий Литвинов, заместитель главы управы района Арбат.
Первым слово взял Максим Дерюгин, который поприветствовал гостей мероприятия и представил докладчика. Затем Юрий Литвинов выступил с докладом, в котором сообщалось о работе, проведенной со стационарными и нестационарными торговыми объектами. В 2017 году в районе Арбат функционировало 647 стационарных предприятий. Юрий Литвинов заявил, что в настоящее время действуют только те предприятия, которые имеют своих постоянных клиентов, существует явная тенденция закрытия продуктовых магазинов. Он рассказал, что ежедневно в 8:00 и 17:00 проходят проверки нестационарных торговых объектов, их всего 22 в районе.
В виду предстоящего летнего сезона, особое внимание было уделено летним кафе.
­— По количеству летних веранд Арбат занимает второе место, их 126 в районе. Почти каждое место общественного питания открывает на летний период свою веранду, которая предоставляется предприятию на бесплатной основе, — рассказал Юрий Литвинов.
Гости встречи задавали вопросы, которые касались самого широкого круга тем. Жители старшего возраста спрашивали об открытии новых аптек и социальных продуктовых магазинов, об организации дополнительных ярмарок в районе Арбат.
По завершению официальной части встречи Максим Дерюгин задержался, чтобы ответить на вопросы тех жителей, которые не успели задать свои вопросы в отведенное время.
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