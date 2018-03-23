Пожилому жителю Гатчины вызвали вертолет санитарной авиации 

В четверг 22 марта пожилого жителя Гатчинского района Ленобласти вертолётом доставили петербургским медикам. Мужчина находится в тяжёлом состоянии, сообщает 47news.ru.
76-летнему жителю Гатчины потребовалась помощь санитарной авиации, сообщается на официальной странице «Национальной службы санитарной авиации» во «ВКонтакте».
Пациент был доставлен в Ленинградскую областну. клинику в Санкт-Петербурге с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу, хронической болезнью почек и острой почечной недостаточностью.