Челябинцу ограничили свободу за сообщение о бомбе на железнодорожном вокзале

Советский районный суд приговорил к году ограничения свободы 60-летнего горожанина за сообщение о бомбе на челябинском железнодорожном вокзале. — В декабре 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со своего мобильного телефона позвонил в службу экстренных вызовов 112 и сообщил оператору, что на железнодорожном вокзале на станции «Челябинск» «подкинули бомбу», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева . — Он отвлёк и дезорганизовал силы правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь в экстренных ситуациях. Железнодорожный вокзал обследовали 16 сотрудников правоохранительных органов. По результатам их работы взрывные устройства не обнаружены. Торговые центры, школы, вокзалы и другие здания массового скопления людей на Южном Урале регулярно подвергаются атаке телефонных террористов. Например, 13 февраля юный хоккеист из Троицка «заминировал» физкультурно-оздоровительный комплекс из-за неудачи на льду. Не забив гол в ворота соперника, спортсмен расстроился и, вернувшись домой, сделал ложный звонок о бомбе. За преступление школьника ответят его родители. С 11 сентября по Челябинску прокатилось несколько волн о минировании объектов. В торговые комплексы, здания органов власти, ведомственные учреждения и школы поступило около 200 анонимных сообщений. Всего было эвакуировано более 100 тысяч человек. В День учителя, 5 октября, звонки о минировании получили сразу несколько школ, а ранее телефонные террористы помимо них переключились на вузы, торговые комплексы, госучреждения и другие объекты. 74.ru провёл онлайн-репортаж с мест событий. В ночь на 6 октября атаке в Челябинске подверглись три филиала екатеринбургской круглосуточной сети фитнес-центров. В канун Нового года эвакуировали посетителей торговых комплексов «Алмаз», «Фиеста» и «Куба».