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Бурые медвежата подружились со своим гималайским собратом в Приморье
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Бурые медвежата подружились со своим гималайским собратом в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Бурых медвежат, доставленных в центр реабилитации из Хабаровского края, перевели в берлогу к гималайскому мишке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МРОО «Центр „Тигр“.
Бурые медвежата, прибывшие в центр реабилитации в истощенном состоянии, стали более спокойными и игривыми. Они подружились со своим гималайским собратом и уже активно играют между собой. Они понемногу набирают вес, и скоро, по словам сотруджников центра, он будет соответствовать их возрастной группе.
Пока холодно, малыши находятся в утепленной маленькой берлоге.
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