Бурые медвежата подружились со своим гималайским собратом в Приморье

Бурых медвежат, доставленных в центр реабилитации из Хабаровского края , перевели в берлогу к гималайскому мишке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МРОО «Центр „Тигр“.

Бурые медвежата, прибывшие в центр реабилитации в истощенном состоянии, стали более спокойными и игривыми. Они подружились со своим гималайским собратом и уже активно играют между собой. Они понемногу набирают вес, и скоро, по словам сотруджников центра, он будет соответствовать их возрастной группе.

Пока холодно, малыши находятся в утепленной маленькой берлоге.