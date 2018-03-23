Центр Хруничева с рабочим визитом посетила делегация Госкорпорации «Роскосмос»

В ходе рабочего совещания с представителями трудового коллектива генеральный директор корпорации Игорь Комаров рассказал о текущих задачах и планах развития отрасли в ближайшие годы.

Затем Игорь Комаров и Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко ответили на вопросы коллектива о перспективах предприятия, социальной поддержке работников, повышения конкурентоспособности на рынке космических услуг.

Игорь Комаров отметил, что перед Центром Хруничева стоят серьёзные задачи, от выполнения которых зависит развитие российской космонавтики и страны в целом. Центр Хруничева — один из первых «гигантов» отрасли, где начались системные преобразования. «Это непросто, но коллектив достойно справляется. Шаг за шагом. На этой неделе было объявлено о новых заказах на несколько коммерческих пусков РН „Протон“. В том числе получено несколько заказов на двухступенчатый „Протон“, адаптированный для растущего сегмента „легких“ геостационарных спутников с электрическими двигателям. Нет сомнений, что это — один из результатов реализации программы повышения качества на производстве, работы конструкторов и маркетологов».