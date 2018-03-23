Ещё
Центр Хруничева с рабочим визитом посетила делегация Госкорпорации «Роскосмос»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

Центр Хруничева с рабочим визитом посетила делегация Госкорпорации «Роскосмос» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В ходе рабочего совещания с представителями трудового коллектива генеральный директор корпорации Игорь Комаров рассказал о текущих задачах и планах развития отрасли в ближайшие годы.
Затем Игорь Комаров и Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко ответили на вопросы коллектива о перспективах предприятия, социальной поддержке работников, повышения конкурентоспособности на рынке космических услуг.
Игорь Комаров отметил, что перед Центром Хруничева стоят серьёзные задачи, от выполнения которых зависит развитие российской космонавтики и страны в целом. Центр Хруничева — один из первых «гигантов» отрасли, где начались системные преобразования. «Это непросто, но коллектив достойно справляется. Шаг за шагом. На этой неделе было объявлено о новых заказах на несколько коммерческих пусков РН „Протон“. В том числе получено несколько заказов на двухступенчатый „Протон“, адаптированный для растущего сегмента „легких“ геостационарных спутников с электрическими двигателям. Нет сомнений, что это — один из результатов реализации программы повышения качества на производстве, работы конструкторов и маркетологов».
Генеральный директор Госкорпорации подтвердил, что Роскосмос продолжит оказывать всестороннюю поддержку работникам предприятия.
На Западе Москвы: последние новости
Некоммерческое партнерство расплатилось за противоправные действия своего бывшего члена Мотокросс вместо свалки – слово за активными гражданами Первый заместитель главы управы района Солнцево Андрей Извеков пообщался с жителями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре92
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
В России признали бессилие перед США1897
Еще одна страна вышлет российских дипломатов212
Умер известный шансонье16
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:49
США начали стальную войну
Экономика
00:32
Московский культурный форум стартует в столице
Новости Москвы
00:30
Расписание МЖД на Белорусском направлении изменится
Новости Москвы Погода
01:00
Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году
Новости Москвы
00:31
Москвичи стали втрое чаще пользоваться «Магистралями»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение