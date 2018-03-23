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Росгеология завершила сейсморазведку на двух участках в Саратовской области
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Росгеология завершила сейсморазведку на двух участках в Саратовской области 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Волгограднефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) завершила сейсморазведку 2D на территории Тимонинского и Северо-Тимонинского лицензионных участков.
«К настоящему моменту полевые работы завершены, материал и отчет переданы заказчику. Результаты исследований помогут сделать выводы о перспективах участков и наметить план дальнейших геологоразведочных работ», — говорится в сообщении.
К реализации проекта предприятие приступило в сентябре 2017 года.
На первом участке было проведено 47,9 погонных км исследований, на втором — 204,8 погонных км. Работы выполнялись по заказу компании-недропользователя.
Перспективные на нефть и газ Тимонинский и Северо-Тимонинский лицензионные участки расположены в Александрово-Гайском и Новоузенском районах Саратовской области.
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