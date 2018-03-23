Росгеология завершила сейсморазведку на двух участках в Саратовской области

Компания «Волгограднефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) завершила сейсморазведку 2D на территории Тимонинского и Северо-Тимонинского лицензионных участков.

«К настоящему моменту полевые работы завершены, материал и отчет переданы заказчику. Результаты исследований помогут сделать выводы о перспективах участков и наметить план дальнейших геологоразведочных работ», — говорится в сообщении.

К реализации проекта предприятие приступило в сентябре 2017 года.

На первом участке было проведено 47,9 погонных км исследований, на втором — 204,8 погонных км. Работы выполнялись по заказу компании-недропользователя.