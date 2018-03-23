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Минюст РФ выступает за повышение зарплаты государственных адвокатов
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Минюст РФ выступает за повышение зарплаты государственных адвокатов 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Министерство юстиции РФ выступает за повышение размеров оплаты адвокатов, которых назначает государство. Об этом в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации сообщил заместитель ведомства Денис Новак.
«Мы намерены поддерживать инициативы, которые будут исходить от коллег, связанные с инициированием процесса повышения размеров оплаты труда адвокатов по назначению», — сказал Д. Новак.
Он добавил, что необходимо обсудить этот вопрос с другими ведомствами. «При возникновении этого вопроса, будем оказывать поддержку, и в том числе мы готовы это обсуждать с министерством финансов, с другими заинтересованными ведомствами исполнительной власти», — отметил Д. Новак.
В свою очередь член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин пояснил, что заседание было организовано по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. «Поручение основано на обращении президента Федеральной палаты адвокатов РФ Юрия Пилипенко, которое свидетельствует о достаточно непростой ситуации в сфере оплаты труда деятельности работы адвокатов», — отметил он.
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