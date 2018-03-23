Минюст РФ выступает за повышение зарплаты государственных адвокатов

«Мы намерены поддерживать инициативы, которые будут исходить от коллег, связанные с инициированием процесса повышения размеров оплаты труда адвокатов по назначению», — сказал Д. Новак.

Он добавил, что необходимо обсудить этот вопрос с другими ведомствами. «При возникновении этого вопроса, будем оказывать поддержку, и в том числе мы готовы это обсуждать с министерством финансов , с другими заинтересованными ведомствами исполнительной власти», — отметил Д. Новак.