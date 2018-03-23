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В трех городах Омской области определили территории для благоустройства
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В трех городах Омской области определили территории для благоустройства 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В списке на благоустройство в каждом из муниципалитетов было предложено до семи общественных пространств. Жители Прииртышья в день президентских выборов смогли также отдать свой голос за участки, которые они хотят видеть обновленными. Так, в Таре в лидерах оказался Пушкинский сквер и площадь Ленина. В Калачинске более четырех тыс. человек отдали предпочтение парку имени Гагарина, а более двух тыс. горожан проголосовало за реконструкцию Привокзальной площади. В Исилькуле жители единогласно решили благоустроить Городской сад. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, здесь пройдут самые масштабные работы, так как именно этот объект набрал максимальное количество голосов — более 7,5 тысяч.
В итоге пять территорий будут благоустроены в нынешнем году. На эти цели каждому муниципальному образованию планируется направить по 20 млн рублей. До конца месяца муниципалитеты должны внести коррективы в свои программы, а после этого объявить аукционы по выбору подрядных организаций.
Напомним, что в Омске по итогам рейтингового голосования в этом году преобразятся шесть общественных пространств: бульвар Победы, проспект Культуры, парк на улице архиепископа Сильвестра, бульвар Мартынова, сквер «Крылатое братство», а также сквер Авиаторов. Финансирование работ по благоустройству шести территорий составит 180 млн рублей.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
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