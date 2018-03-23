В трех городах Омской области определили территории для благоустройства

В списке на благоустройство в каждом из муниципалитетов было предложено до семи общественных пространств. Жители Прииртышья в день президентских выборов смогли также отдать свой голос за участки, которые они хотят видеть обновленными. Так, в Таре в лидерах оказался Пушкинский сквер и площадь Ленина. В Калачинске более четырех тыс. человек отдали предпочтение парку имени Гагарина, а более двух тыс. горожан проголосовало за реконструкцию Привокзальной площади. В Исилькуле жители единогласно решили благоустроить Городской сад. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, здесь пройдут самые масштабные работы, так как именно этот объект набрал максимальное количество голосов — более 7,5 тысяч.

В итоге пять территорий будут благоустроены в нынешнем году. На эти цели каждому муниципальному образованию планируется направить по 20 млн рублей. До конца месяца муниципалитеты должны внести коррективы в свои программы, а после этого объявить аукционы по выбору подрядных организаций.