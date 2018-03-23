Юргинскую форель можно будет купить в магазинах уже летом

Форель, выращенную в Юрге, покупатели смогут приобрести в кузбасских магазинах уже летом.

По информации пресс-службы областной администрации, первую пробную продажу рыбы провели 18 марта. Особым спросом пользуются экземпляры от 2 кг и выше. В связи с этим на предприятии принято решение выращивать форель до 2-4 кг и пускать в переработку.