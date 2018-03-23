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Юргинскую форель можно будет купить в магазинах уже летом
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Юргинскую форель можно будет купить в магазинах уже летом 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Форель, выращенную в Юрге, покупатели смогут приобрести в кузбасских магазинах уже летом.
По информации пресс-службы областной администрации, первую пробную продажу рыбы провели 18 марта. Особым спросом пользуются экземпляры от 2 кг и выше. В связи с этим на предприятии принято решение выращивать форель до 2-4 кг и пускать в переработку.
Первых мальков радужной форели запустили в бассейны Юргинского форелевого завода осенью 2017 года. Сейчас они достигли товарного веса в 350 г. Летом юргинскую форель можно будет купить в кузбасских магазинах региональных и местных торговых сетей. Также заключен договор поставок с с группой компаний «Лама» (Томск).
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